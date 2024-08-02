Судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие

Совет Федерации одобрил закон, который дает право судебным приставам применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Действующий закон «Об органах принудительного исполнения РФ» дополнили нормой о том, что сотрудники органов принудительного исполнения могут применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу в установленных законом случаях.

Речь идет также о применении электрошоковых устройств, аэрозольных устройств, наручников, резиновых палок.

Если ранее огнестрельное оружие могли использовать лишь судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, то теперь этим правом наделили и других сотрудников ФССП. Они будут обязаны не менее раза в год проходить проверку на пригодность к таким действиям.

Ранее Совфед также одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет.