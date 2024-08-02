СФ одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет

Фото: РИА «Новости»

Закон о прекращении гражданства России за непостановку на воинский учет одобрили в Совете Федерации. Решение приняли на заседании в пятницу, 2 августа.

Сейчас иностранцы и мужчины без гражданства призывного возраста, которые приобретают гражданство РФ, должны вставать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания).

Однако есть случаи, когда получения паспорта они уклоняются от исполнения воинской обязанности, отметил «Интерфакс» со ссылкой на текст пояснительной записки к документу.

Новый закон должен синхронизировать процессы постановки человека на воинский учет и получения им гражданства. Для этого предусмотрели обязанность органов МВД предоставлять электронно с использованием единой системы межведомственного взаимодействия сведения о мужчинах, которых решили принять в гражданство.

Также предусматривается, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет иностранцем, который получил российский паспорт, будет служить основанием для того, чтобы лишить его этого документа.

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