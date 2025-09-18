Судебные приставы выдворили из России в этом году порядка 35 тысяч иностранцев

Из России за восемь месяцев депортировали около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФССП сообщило РИА «Новости» .

По информации ведомства, в прошлом году за тот же период из России выдворили на 20 тысяч иностранцев больше. Депортация происходит в том случае, если суд назначил гражданину другой страны административное наказание.

Пресс-служба уточнила, что это не связано с окончанием действия миграционной амнистии.

«За восемь месяцев 2025 года судебными приставами <…> препровождено до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации около 35 тысяч иностранных граждан или лиц без гражданства», — подчеркнули в ФССП.

Ранее правоохранители задержали в Таганроге мигранта, которого подозревают во взяточничестве. По версии следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии заплатил 200 тысяч рублей, чтобы незаконно получить российский паспорт. Против него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».