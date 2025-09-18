В Таганроге иностранцу за 200 тысяч пообещали гражданство России в обход закона

Жителя Таганрога задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина предложил гражданину одной из стран Центральной Азии содействие в получении российского гражданства за 200 тысяч рублей, несмотря на юридические препятствия.

Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

