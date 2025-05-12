Судебные приставы в Новосибирске побили рекорд по депортации нелегалов за день

Новосибирские судебные приставы установили рекорд по депортации мигрантов за сутки — 53 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по региону.

«Впервые в этом году за один день в сопровождении сотрудников органов принудительного исполнения из страны отправили 53 нелегальных мигранта (это рекордное количество)», — заявили в сообщении.

По данным областного управления ФССП, с начала года из Новосибирска уже депортировали 510 иностранцев. Основная причина — нарушения миграционного законодательства: отсутствие разрешительных документов или просроченный срок пребывания. У одного из мигрантов зафиксировали повторное административное нарушение в течение 12 месяцев.

Среди депортированных преобладали граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев призвал усилить работу по адаптации мигрантов. По его словам, ежегодно в Сибирь на работу приезжают до 650 тысяч иностранцев.