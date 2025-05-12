Полпред в Сибири призвал усилить работу по адаптации мигрантов

Ежегодно в Сибирь на работу приезжают до 650 тысяч мигрантов, необходимо заниматься их адаптацией и минимизировать негативное отношение к ним в обществе. Об этом заявил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, которого процитировал ТАСС .

Он заявил, что в прошлом году курсы по адаптации в специальных центрах для мигрантов прошли около 6,5 тысячи приезжих.

«Это, безусловно, недостаточно», — подчеркнул полпред.

Он предложил привлекать к адаптации работодателей и общественные структуры, а также более строго оценивать работу таких курсов.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли в Воронеже преступную схему по сдаче экзаменов мигрантами. По данным следствия, сотрудники центра сдавали за приезжих экзамен по русскому языку, беря за это деньги, а сами иностранцы при этом даже не могли заполнить бланк.