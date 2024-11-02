«Судьба их незавидна». Торговые центры, если не закроются, то потеряют арендаторов

Экономист Люлин: в 2025 году многие ТЦ обанкротятся и перейдут кредиторам

Примерно 50% ТЦ в России построены на кредитные деньги, рассказал 360.ru вице-президент Союза торговых центров, доктор экономических наук Павел Люлин. Собственники площадок неизбежно столкнутся с проблемами в 2025 году, уверен эксперт.

«Скорее всего, эти объекты будут банкротиться, переходить в собственность банков или других кредиторов. И судьба их будет незавидна. Я не думаю, что они полностью закроются, но будут терять хороших арендаторов», — пояснил Люлин.

Экономист предположил, что современный формат торгового центра, где комфортно, приятно и удобно проводить время, встанет на паузу.

«Мы долгое время надеялись, что эта история с высокими кредитами, с ростом ключа (ключевой ставки ЦБ — прим. ред.), будет временна», — добавил он.

Но, судя по заявлениям Банка России, следующий год будет достаточно сложным для бизнеса и торговых центров, отметил Люлин. По его мнению, всего могут закрыть около 10% ТЦ.

Ранее эксперты спрогнозировали, что более 200 российских торговых центров окажутся на грани банкротства в 2025 году. Обеспокоенные собственники объектов уже обратились к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой о поддержке.