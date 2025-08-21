Суд запретил мем с известной цитатой про цыган из фильма Гая Ричи

Суд запретил мем про цыган из культового фильма Гая Ричи «Большой куш»

Российский суд запретил мем с цитатой про цыган из культового фильма Гая Ричи «Большой куш». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В июле Останкинский суд Москвы рассмотрел иск прокуратуры о блокировке пяти веб-страниц, которые разжигают ненависть к цыганам.

Среди них: статья на «Пикабу», которую уже удалили, тред с мемами на имиджборде SafeReactor, материал под названием «Почему не любят цыган», а также ссылки на мем из фильма Гая Ричи «Большой куш», где персонаж Стивена Грэма говорит: «Цыгане? Ненавижу ***** цыган».

В материалах также упоминается сайт, продающий оружие, где пользователи оставляли негативные комментарии о цыганах. Суд удовлетворил иск и запретил распространение информации с пяти указанных интернет-страниц.

Ранее один из популярных мемов признали символикой экстремистского ЛГБТ *. Речь идет об изображении лягушонка Пепе.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.