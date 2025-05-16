Один из популярных мемов признали символикой экстремистского ЛГБТ*

Суд в Новгородской области признал мем с лягушонком Пепе символикой экстремистского ЛГБТ*. Информация об этом следует из постановления суда.

По данным из карточки дела, в конце апреля в суде рассмотрели административное дело местного жителя Георгия Резанкова по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для этого послужило изображение лягушонка в «шестицветном парике», а также фотографии активисток Клары Цеткин и Розы Люксембург с «шестицветном флагом», которые молодой человек сохранил в альбоме в социальной сети «ВКонтакте».

Свою вину Резанков не признал. Во время заседания он сказал, что не имел умысла на правонарушение, и картинки сохранил еще в 2020 году до признания ЛГБТ* экстремистской организацией. Несмотря на это судья признала его виновным и назначила штраф в размере полутора тысяч рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов освободили после допроса директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина, ранее задержанного по делу о пропаганде ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.