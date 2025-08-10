Суд закрыл исполнительное производство комика Слепакова

Комик, музыкант Семен Слепаков* погасил задолженность о нарушении правил деятельности иноагента. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщил ТАСС .

Исполнительное производство в отношении комика закрыли.

Ранее Таганский суд признал Слепакова* виновным в совершении административного правонарушения — несоблюдении правил деятельности иноагента. Он не ставил специальную маркировку на свои материалы, и ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Слепаков попытался обжаловать взыскание в суде. Он посчитал свою вину недоказанной, а наказание — чрезмерно суровым и необоснованным.

Комик не оплатил штраф вовремя, в связи с чем открыли исполнительное производство.

В реестр иностранных агентов он попал 14 апреля 2023 года. Артист получал поддержку из заграницы, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, негативно высказывался по отношению к россиянам.