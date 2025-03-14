Слепаков пытался обжаловать штраф за посты без маркировки иноагента

Комик и музыкант Семен Слепаков* попытался обжаловать в Мосгорсуде штраф за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС .

«В поданной в Московский городской суд жалобе адвокат Слепакова просит о прекращении производства по делу и отмене постановления судьи районного суда, а в случае оставления постановления в силе — о снижении суммы штрафа», — отметили в суде.

Сторона защиты посчитала недоказанной вину юмориста в административном правонарушении, а назначенное наказание чрезмерно суровым и необоснованным.

Мосгорсуд ранее назначали Слепакову* штраф в размере 30 тысяч рублей за посты в Telegram без обязательной маркировки иностранного агента.

Слепакова* признали иноагентом еще в апреле 2023 года. Комик негативно отзывался о гражданах России, формировал негативное отношение к государственной и военной службе, а также получал поддержку от иностранных источников.

В сентябре прошлого года Слепаков* обжаловал первый иноагентский штраф в 30 тысяч рублей. Суд наказал его за посты в Telegram без маркировки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.