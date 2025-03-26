Суд заблокировал 11 Telegram-каналов за нелегальную торговлю выписками из ЕГРН

Останкинский суд Москвы постановил заблокировать 11 Telegram-каналов, которые вели продажу данных из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

Иск о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц подал исполняющий обязанности прокурора Северо-Восточного административного округа столицы. Информацию признали запрещенной к распространению на территории России.

«Решение суда подлежит немедленному исполнению», — отметили в документе.

Нарушающие закон Telegram-каналы обнаружили сотрудники прокуратуры во время интернет-мониторинга. В них каждый желающий мог получить выписку из ЕГРН без предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что российские суды начали запрещать определенные стикерпаки в Telegram, которые попадают под статью о распространении экстремистских материалов.