Суд взыскал задолженность по ЖКУ с экс-футболиста «Спартака»

Суд в Москве взыскал задолженность за ЖКУ с футболиста Георгия Джикии

Суд в Москве взыскал с футболиста Георгия Джикии задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Сумму взыскания в инстанции не уточнили. Но стало известно, что задолжал за коммуналку и солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков.

«Мировой судья судебного участка Nº 373 Таганского района города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — отметили в суде.

Ранее россиянам рассказывали, что при наличии крупного долга за ЖКУ можно обратиться за рассрочкой в управляющую компанию. Неоплаченные счета грозят начислением пеней и отключением некоторых услуг.

Юрист Андрей Костянов отмечал, что содействие нотариусов существенно сокращает сроки взыскания долгов по коммунальным платежам. Это подразумевает исключение судебной стадии, которая требует больших временных и финансовых затрат.