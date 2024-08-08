Специалист «ЖКХ Контроль» Костянов: при наличии долга за ЖКХ можно попросить рассрочку у управляющей организации
Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в беседе с «Москвой 24» рассказал, что при наличии крупного долга за ЖКХ можно обратиться за рассрочкой в управляющую компанию.
При этом эксперт предупредил, что неоплаченные счета грозят начислением пеней и отключением той или иной коммунальной услуги. УК может и отказать в рассрочке, поскольку это право, а не обязанность.
Иногда УК поступает следующим образом: должник получает заработную плату, а какая-то ее часть удерживается в счет погашения суммы, пояснил Костянов.
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