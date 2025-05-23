На иноагентку Максакову составили новый протокол

В Пресненский суд поступил новый протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенберс* за нарушение законодательства России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М.П.* суд зарегистрировал 21 мая», — отметили в публикации.

За непредставление информации о себе в уполномоченный орган певицу могут оштрафовать. Сумма взыскания составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Максакова* ранее уже четыре раза получала штраф за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.

Минюст в мае 2023 года внес певицу в реестр иностранных агентов. В прошлом году Максакова* сбежала из России, когда против нее возбудили уголовное дело. В интервью украинскому каналу артистка призвала россиян помогать ВСУ и восхищалась Аллой Пугачевой.

*Признана иностранным агентом.