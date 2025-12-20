Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа

В Пермском крае суд наказал чиновника, предупреждавшего о штрафах за борщевик

На главу Кунгурского муниципального округа Пермского края Сергея Толчина составили протокол из-за зарослей борщевика Сосновского. По итогам разбирательства суд вынес наказание в виде предупреждения, сообщило РИА «Новости» .

Чиновника привлекли к ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности и вероятной угрозы ЧС.

В судебных материалах сообщается, что глава муниципального округа не способствовал уничтожению и предотвращению распространения сорняка. Заросли борщевика обнаружила проверка на участке с неразграниченной государственной собственностью.

Толчин не стал оспаривать факт нарушения и пояснил, что на уборку борщевика выделяются средства из бюджета. На территориях регулярно проводится земельный контроль.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и признание вины. Виновному было вынесено предупреждение.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил бороться с борщевиком методом глубокого промораживания.