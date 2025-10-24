Депутат Гаврилов предложил бороться с борщевиком через глубокое промораживание

С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 294-ФЗ, который обязует собственников земельных участков бороться с опасными инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT .

По его словам, новый закон устраняет пробел в законодательстве, распространяя ответственность на все категории земель. Депутат напомнил о способе борьбы с вредителем в холодное время года.

«Метод, на который в последнее время обращают внимание исследователи, называется глубокое промораживание: сначала очищают участок от снега, оставляя почву открытой. При продолжительных морозах ниже −12 градусов подземные почки и семена подвергаются повреждению или гибели», — пояснил парламентарий.

Гаврилов указал и на другие варианты. Среди них — подрезание корней лопатой или стальными ножами, а также укрытие плотным материалом после скашивания.