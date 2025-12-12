Суд в Петербурге впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»

Суд в Петербурге прекратил спор вокруг квартиры, продажу которой обжаловали по «схеме Долиной», по соглашению сторон. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева .

По ее словам, летом прошлого года истец продала ответчику квартиру за пять миллионов рублей. Позднее выяснилось, что женщину четыре месяца обрабатывали мошенники. В ноябре того же года она обратилась в суд и попросила признать сделку недействительной.

Спустя год судебных тяжб стороны пришли к соглашению. До апреля истец вернет ответчику деньги, а тот должен будет выселиться из квартиры и передать ключи ее прежней владелице. Судебные расходы каждый понесет сам, а госпошлину, уплаченную истцом, суд обязал вернуть.

Ранее сама Лариса Долина, в честь которой и получила название схема, пообещала вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, но добавила, что это произойдет не сразу, потому что нужной суммы у нее сейчас нет.