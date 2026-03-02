Суд в Москве заблокировал сайты по продаже аккаунтов каршеринга

Суд в Москве заблокировал четыре сайта, которые занимались продажей аккаунтов для каршеринга. Это следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

Иск подала прокуратура. Там считают, что такие площадки способствуют совершению ряда преступлений, среди которых теракты. Кроме того, они дают возможность уходить от ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию на указанных ресурсах запрещенной к распространению. Решение подлежит немедленному исполнению», — заявили в суде.

Ограничения коснулись двух сайтов и двух телеграм-каналов. На них могли зайти любые пользователи, владельцы неизвестны. Решение суда направили в Роскомнадзор для внесения в список запрещенной информации и блокировки.

Ранее в Чувашии пьяный водитель каршеринга сбил бабушку и ее 14-летнюю внучку. Пострадавшие скончались на месте.