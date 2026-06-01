Суд в Амстердаме отложил дело Промеса

Дело об изъятии преступных доходов у Промеса отложили на неопределенный срок

Окружной суд Амстердама отложил на неопределенный срок дело об изъятии у бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса доходов, полученных от торговли наркотиками. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель инстанции Сумиза Зейани.

«Рассмотрение дела отложено на неопределенный срок», — заявила она.

По словам Зейани, в отдельное производство выделили требование прокуратуры о конфискации восьми миллионов, которые спортсмен мог получить от контрабанды наркотиков. Суд уже провел первое слушание.

В июне 2025 года Промеса официально экстрадировали на родину в Нидерланды из ОАЭ. Суд приговорил игрока к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Адвокаты футболиста пытаются обжаловать вердикт суда. Рассмотрение основной апелляции запланировано на сентябрь 2026 года.