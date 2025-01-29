Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу об угрозах треш-стримера Дурдиева

Кировский районный суд Ярославля решил удалить прессу с заседания, на котором проходит допрос члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной по делу об угрозах от треш-стримера Аслана Дурдиева. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Проведение допроса потерпевшей в присутствии представителей СМИ <…> может привести к разглашению сведений как о частной жизни, <…> так и унижающих честь и достоинство», — объяснила судья Елена Сергеева.

По версии следствия, в ночь на 13 февраля 2024 года обвиняемый во время трансляции угрожал Мизулиной убийством и многократно ее оскорблял. Глава Лиги безопасного интернета приняла участие в заседании удаленно с помощью видеосвязи.

Ранее в Москве задержали угрожавшего Мизулиной подростка. Выяснилось, что молодой человек состоял в одном из связанных с Украиной экстремистских чатов.