Суд рассмотрит иск избранного мэра Березовского Маслаковой к думе 19 марта

Березовский городской суд не вынес решение по иску бывшего кандидата в мэры Юлии Маслаковой к думе об отмене результатов голосования, которое прошло 30 января. Заседание назначили на 19 марта, сообщила 360.ru пресс-служба инстанции.

Суд решил объединить иски Маслаковой и депутата Михаила Киндрася в одно дело, так как суть требований однородна.

«Вынесено определение об объединении двух административных дел, основное судебное заседание назначено на 19 марта на 10:00. Истцы хотят признать незаконным одно и то же решение думы», — подчеркнули в инстанции.

Маслакова обратилась в суд с иском против городской думы, чтобы добиться решения о своем избрании — перед голосованием она взяла самоотвод. По мнению Маслаковой, депутаты нарушили избирательное право. Такой же иск 14 февраля подал Киндрась.

Местные СМИ сообщали, что Маслакова шла на выборы как «технический кандидат», но получила больше голосов, чем действующий глава города.