Суд рассмотрит дело ученой и депутата из МО о нападении на начальницу

Перед судом предстанет 47-летняя сотрудница Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности, которая по совместительству занимала должность депутата Совета депутатов сельского поселения Анискинское Щелковского района. Ее обвиняют в попытке задушить свою начальницу, написала «Москва 24» .

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, конфликт произошел в июне на почве личной неприязни. Ученая бросила в председателя Совета депутатов стулом, но не попала. Начальница выбежала из кабинета, но подозреваемая догнала ее в коридоре и стала душить, угрожая убийством.

Обвиняемую будут судить по статьям «угроза убийством» и «побои». Дело направлено в суд.