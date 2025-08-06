Суд рассмотрит дело ученой и депутата из МО о нападении на начальницу

Перед судом предстанет 47-летняя сотрудница Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности, которая по совместительству занимала должность депутата Совета депутатов сельского поселения Анискинское Щелковского района. Ее обвиняют в попытке задушить свою начальницу, написала «Москва 24».
По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, конфликт произошел в июне на почве личной неприязни. Ученая бросила в председателя Совета депутатов стулом, но не попала. Начальница выбежала из кабинета, но подозреваемая догнала ее в коридоре и стала душить, угрожая убийством.
Обвиняемую будут судить по статьям «угроза убийством» и «побои». Дело направлено в суд.
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