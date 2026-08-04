Суд рассмотрит дело об административном правонарушении против Надеждина

Никулинский районный суд города Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Бориса Надеждина*. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Дело по статье об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной, зарегистрировали 4 августа.

Из поступивших материалов следует, что интервью с Надеждиным* разместили на каналах ресурса Medusa Project**. Эту организацию в 2023 году признали нежелательной в России.

Надеждин* попал в реестр иноагентов 10 июля. Минюст в этот день также включил в список Тимофея Рогожина* и Екатерину Воропай*.

Ранее МВД объявило в розыск главного редактора интернет-издания «Медуза»** Ивана Колпакова.