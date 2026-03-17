Главреда «Медузы» объявили в розыск
МВД России объявило в розыск главного редактора интернет-издания «Медуза» Ивана Колпакова. Информация появилась на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке Колпакова.
По какой именно статье ведется розыск журналиста, не уточняется.
В 2018 году Колпакова обвинили в домогательствах. На вечеринке по случаю дня рождения «Медузы»* главный редактор положил руку на ягодицу жены одного из сотрудников. Супруг пострадавшей поднял вопрос на редакционном собрании. После этого Колпаков временно отошел от дел, затем «Медуза»* вернула его на место.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.