Суд распорядился изъять у структуры Потанина участок в Подмосковье | 360°

Общество 03 мая 2024, 10:59 Суд распорядился изъять у структуры Потанина участок в Подмосковье Суд изъял у структуры Потанина 85 гектаров в Подмосковье по иску Рослесхоза Unsplash

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Арбитражный суд Московской области рассмотрел и признал обоснованным заявление Рослесхоза об изъятии земельного участка в Клинском районе. Судебное решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Площадь спорного участка в Московской области составляет 85,5 гектара. Ответчиком выступает «Армада», конечным бенефициаром которого, по информации ЕГРЮЛ, является холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. С 2018 года на балансе этой компании находятся спорные земли. К судебному процессу также привлекли ВЭБ.РФ.

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Рослесхоз считает, что принадлежащий «Армаде» участок пересекается с землями лесного фонда и поэтому находится в незаконном владении, сообщила «Газета.ru». Суд частично удовлетворил иск ведомства. Генеральный директор «Армады» Сергей Хворостяный рассказал РБК, что компания будет обжаловать судебное решение.

Ранее 100% акций работающей в России дочерней компании Ariston перешли структуре «Газпром бытовые системы». Российское посольство в Италии назвало это решение обоснованным и законным.