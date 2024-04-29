Передачу «дочки» Ariston «Газпрому» признали законной | 360°

Мир 29 апреля 2024, 15:11 Передачу «дочки» Ariston «Газпрому» признали законной Посольство России в Италии назвало законной передачу «дочки» Ariston «Газпрому» Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Решение передать структуре «Газпром бытовые системы» 100% акций работающей в России дочерней компании Ariston полностью законно. Оно объясняется в том числе агрессивной риторикой западных стран. Об этом сообщило в Telegram-канале посольство России в Италии, ссылаясь на дипломата Алексея Парамонова.

Отмечается, что посла РФ в Риме вызвали в итальянский МИД 29 апреля в связи с передаче акций ООО «Аристон Термо Русь» в Ленинградской области во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

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«С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия», — говорится в комментарии.

Этот шаг, предпринятый полностью в рамках правового поля, стал ответом на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств» по лишению российских юридических и физических лиц права собственности или ограничений права на имущество на их территории. Парамонов указал на становящийся «все более агрессивным и безответственным» тон западных лидеров, их заявления, из которых следует, что они намерены и дальше создавать угрозы для национальной, экономической, энергетической и иной безопасности России.

Дипломат возложил на итальянские власти ответственность за разрушение торгово-экономических связей с РФ. Он указал на то, что страна всегда придавала взаимовыгодному плодотворному двустороннему сотрудничеству особое значение, однако Италия «пожертвовала реальными национальными интересами» ради участия в антироссийских «геополитических авантюрах».

Ранее Евросоюз призвал Россию отменить решение о передаче активов Ariston Thermo Group в управление «Газпром бытовые системы» и предпринять другие, «приемлемые» меры вместе с европейской компанией.