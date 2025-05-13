Суд признал высказывания Лебедева и Дудя порочащими честь Мизулиной

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Артемию Лебедеву, дизайнеру, и Юрию Дудю* о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Лефортовский районный суд решил <…> признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета распространенные Артемием Лебедевем и Юрием Дудем* во фрагменте „, — сказала судья.

Дудя* обязали удалить фрагмент из видеозаписи. Также Лебедева попросили убрать фразы из фрагментов видеозаписей.

Суд постановил взыскать с Дудя* 200 тысяч рублей, а с Лебедева — 300 тысяч рублей. Эти суммы предназначены для компенсации вреда, нанесенного деловой репутации ответчика. С Дудя* также необходимо взыскать судебные расходы в размере 77 тысяч рублей. В остальной части иска суд отказал. Мизулина требовала компенсацию в размере 10 млн рублей. При этом ответчикам придется оплатить проведенную судебную экспертизу.

Московский суд запретил Артемию Лебедеву и Юрию Дудю* распространять видео, в которых они оскорбляют Екатерину Мизулину.

После суда адвокат Лебедева Калой Ахильгов заявил РИА «Новости», что будет обжаловать это решение. Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что присужденные ей деньги направит в ОНФ на поддержку участников СВО и что «девочек обижать нельзя».

Первого августа 2024 года Юрий Дудь выпустил на своем YouTube-канале интервью с Артемием Лебедевым, в котором дизайнер резко высказался о работе Лиги безопасного интернета и ее руководителя. В ответ Екатерина Мизулина объявила о намерении подать в суд на Лебедева и Дудя за клевету, требуя компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев, признав, что не хотел никого оскорбить, извинился перед Мизулиной, но сказал, что будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.



