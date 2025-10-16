Суд постановил, что ресторан в Сочи нарушал права на песню «Дельфин и русалка»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Диджитал Прожект» которой музыкант Игорь Николаев передал права на свои песни, и взыскал с московского ООО «Компания систем инжиниринг РУС», владевшего рестораном «Дельфин и русалка» в Сочи, один миллион рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представитель истца заявил, что ответчик с 2020 по 2024 год незаконно использовал название популярного музыкального произведения, права на которое истец получил от Николаева. В связи с этим истец потребовал взыскать с бывшего владельца ресторана компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Представитель «Диджитал Прожект» обосновал размер иска, указав, что ответчик продал устриц на сумму свыше четырех миллионов рублей за этот период. Общая минимальная годовая выручка, по его словам, составила 170 миллионов рублей.

Ответчик не согласился с иском, утверждая, что на момент получения претензии договор доверительного управления между истцом и Николаевым еще не был заключен. Он также подчеркнул, что музыкант не занимается ресторанным бизнесом, поэтому нет риска путаницы.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с ООО «Компания систем инжиниринг РУС» один миллион рублей.

Второй ответчик, ООО «Дир Сочи», который сейчас владеет рестораном, признал нарушение и заключил мировое соглашение с истцом. По условиям соглашения, компания должна выплатить 800 тысяч рублей.

Ранее Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей. Певец остался недоволен изображением усатого кота с бокалом на шоколадке «Выпьем за любовь». Бизнесвумен продавала шоколадки с изображением котов на различных маркетплейсах, и цена за одну могла достигать 570 рублей.