Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, не сможет повлиять на решение суда по условно-досрочному освобождению Ефремова. Об этом «Газете.ru» сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

По его словам, семья курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера, не сможет повлиять на решение суда по условно-досрочному освобождению Ефремова.

Адвокат пояснил, что планы по УДО артиста никак не затрагивают ни его, ни потерпевшую сторону. Он объяснил, что это в компетенции защиты актера.

Добровинский отметил, что приступ Ефремова во время судебного заседания и его госпитализация оказались «актерским мастерством».

«Поэтому суд отнесся очень критически к тому, что случилось с Ефремовым в 2020 году. Если сейчас по УДО… Я не знаю, он болен или что-то еще — это будет решать местный суд», — уточнил адвокат.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремова могут выпустить по УДО в конце года из-за состояния здоровья. Защита актера уже составила новое ходатайство и намерена настаивать в суде на том, что пребывание в колонии приведет артиста к инсульту.