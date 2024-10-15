Суд оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации

Суд оштрафовал мессенджер Telegram, не удаливший запрещенную информацию, на четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Это максимально возможный штраф для юридических лиц по этой статье КоАП.

Ранее стало известно, почему в России заблокировали Discord. Суд постановил, что сервис отказался ограничить доступ к публикациям, пропагандирующим ЛГБТ* и педофилию. Компании выписали штраф в 3,5 миллиона рублей, а Роскомнадзор заблокировал сайт.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что, если мессенджер выполнит все требования российского законодательства, его разблокируют.

* Запрещенная в России экстремистская организация.