Суд оштрафовал Юрия Пивоварова за несоблюдение правил иноагента

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего главу ИНИОН РАН Юрия Пивоварова* за нарушение правил для иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

«Суд привлек к административной ответственности политолога Юрия Пивоварова*», — заявили в пресс-службе.

Согласно постановлению Дорогомиловского районного суда от 23 июля 2026 года, Юрий Пивоваров* признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП России, его приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей.

Ранее Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. В прошлом ее уже штрафовали за такое же нарушение на 30 тысяч рублей.

* Признаны иностранными агентами на территории России.