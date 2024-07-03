Суд опроверг признание бизнеса Шефлера экстремистским объединением

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Сообщения о признании владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением опровергли в Тамбовском районном суде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее появилась информация о том, что судья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям.

«Данная информация не соответствует действительности», — отметили в сообщении.

Генеральная прокуратура России потребовала признать Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять активы олигарха. Иск направили в Тамбовский районный суд.

По данным РИА «Новости», Юрий Шефлер контролирует деятельность «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а. р. л.» и «Столи Груп С. а. р. л.», а уже через них получает доходы, в том числе в России.

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