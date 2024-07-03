ГП потребовала признать олигарха Шефлера экстремистом и изъять его активы

Генеральная прокуратура России обратилась в суд, потребовав признать владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять активы олигарха. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

По информации собеседника агентства, иск направили в Тамбовский районный суд. Ответчиками по нему выступают олигарх Юрий Шефлер и зарегистрированные в Люксембурге компании «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а. р. л.», «Столи Груп С. а. р. л.».

«Деятельность данного объединения подлежит признанию экстремистской и запрету в России», — подчеркнул источник.

Также в числе ответчиков значатся зарегистрированная в Нидерландах «Эс.Пи.Ай. Риджинал Бизнес Юнит Б.В.» и калининградская АО «СПИ-РВВК».

Собеседник РИА «Новости» отметил, что группа компаний работает в основном в Латвии, Нидерландах и Люксембурге, а также в нескольких регионах России.

Деятельность их направлена «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства», добавил он. По его словам, объединение де-факто активизировалось в 2014 году после госпереворота в Киеве. Кроме того, олигарх поддерживает обстрелы российских территорий со стороны ВСУ.

Шефлер контролирует деятельность «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а. р. л.» и «Столи Груп С. а. р. л.», а уже через них владеет значительными активами, получая доходы, в том числе в России, продолжил источник.

Также известно, что в европейских судах бизнесмен пытается лишить российское госпредприятие «Союзплодимпорт» прав на торговые марки «Столичная» и «Московская». Эти знаки он похитил обманным путем еще в конце 90-х, а затем использовал для производстве водочной продукции и ее реализации за границей.

Сами компании, по его словам, финансируют фонд «Поддержи Украину», через который в 2022–2023 годы ВСУ перечислили более 38 миллионов евро. При этом часть их активов размещается в России, заключил собеседник агентства.