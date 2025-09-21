Суд обязал Певчих ежедневно платить 75 тысяч рублей по иску РФПИ

Директору ФБК* Марии Певчих** придется платить по 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На Певчих** подала в суд АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ). Суд признал, что фрагмент опубликованного иноагентом видео не соответствует действительности и порочит репутацию истца.

С директора ФБК* взыскали неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения. Певчих** обязали удалить ролик с трех ресурсов и «текст монолога», а также опубликовать опровержение. Решение суда вступит в силу через месяц, если его не обжалуют.

Ранее в реестр террористов и экстремистов попали две соратницы блогера Алексея Навального: Певчих** и Кира Ярмыш**. Им заморозили счета в российских банках.