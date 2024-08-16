Соратницы Навального попали в перечень террористов и экстремистов

Кира Ярмыш и Мария Певчих пополнили список террористов и экстремистов

Фото: РИА «Новости»

Признанные в России иностранными агентами председатель правления Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих* и пресс-секретарь Юлии Навальной** Кира Ярмыш* пополнили список террористов и экстремистов. Это следует из данных сайта Росфинмониторинга.

У попавших в реестр лиц замораживают счета в российских банках.

До этого в список экстремистов и террористов внесли руководителей признанного экстремистской организацией  российского Фонда борьбы с коррупцией***, а также Юлию Навальную**, как участницу организации.

Следственный Комитет объявил, что причиной смерти отбывавшего наказание в ямальской колонии «Полярный волк» блогера Алексея Навального стало «комбинированное заболевание» которое привело к формированию гипертонического криза, а также отекам сердца и мозга. Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти заключенного не смогли.

Супруга блогера утверждала, что мужа убили во время отбывания наказания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал необоснованные и бездоказательные выводы голословными.

*Признаны в России иностранными агентами.

**Внесены в список террористов и экстремистов.

***Российский Фонд борьбы с коррупцией — экстремистская организация, запрещенная в России.

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