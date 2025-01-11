Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за замедления работы YouTube

Суд Санкт-Петербурга не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя о замедлении работы YouTube. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Петербуржец заявил, что РКН замедлением работы видеохостинга нарушил его права на поиск информации.

«Административный иск Вадима Матвеева к Федеральной службе по надзору связи и массовых коммуникаций о признании бездействий незаконными рассмотрел Красногвардейский районный суд Петербурга. Суд истцу отказал», — сообщила Лебедева.

Петербуржец в иске указал, что на сайте YouTube с июля 2024 года снизили скорость обмена данными, тем самым создали препятствие для информационных технологий, при этом Роскомнадзор бездействует.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент РФ Владимир Путин в беседе с ним пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube.