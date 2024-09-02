Суд начнет подготовку к делу о разводе Бакальчуков

Савеловский районный суд Москвы начнет подготовку к судебному разбирательству по иску основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук в середине сентября. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Подготовка назначена на 12 сентября 2024 года, рассказали в пресс-службе. Савеловский суд 27 августа сообщил, что рассмотрение иска Бакальчук о разводе с супругом Владиславом решили приостановить из-за нехватки необходимых документов.

Предпринимательница сообщила о желании расторгнуть брак в июле. Бакальчук обвинила мужа в эмоциональном насилии, которому подверглась несколько лет. Женщина рассказала, что ушла от супруга после серьезной ссоры, произошедшей осенью 2023 года.

На фоне семейного скандала Владислав Бакальчук публично пожаловался главе Чечне Рамзану Кадырову на якобы начавшийся рейдерский захват Wildberries.