Суд на Кавказе впервые защитил честь девушки, которую муж обвинил в добрачной связи

Суд в Ингушетии оштрафовал за клевету бизнесмена, который обвинил молодую жену в добрачной связи. Об этом сообщила Readovka .

Мужчина вернул супругу родителям через три дня после свадьбы, обвинив в том, что она якобы была не невинна. Его не убедил даже результат гинекологического осмотра. Однако семья невесты решила защитить свою честь и обратилась в суд.

Теперь ревнивому мужу придется выплатить 50 тысяч рублей. Это первый подобный прецедент в регионе — многие жители Кавказа опасаются обращаться в суд, боясь публичного осуждения.

В апреле полицейские задержали в Ростове-на-Дону 15-летнюю школьницу, которая пыталась продать девственность жителю Пятигорска за 500 тысяч рублей, а когда тот отказался от сделки, нашла другого покупателя в Краснодарском крае и поехала к нему.