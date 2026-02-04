Суд Москвы получил иск от школы «Бизнес Фокс» к актеру Никите Тарасову на сумму 750 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы получил иск от школы «Бизнес Фокс» к актеру Никите Тарасову, прославившемуся благодаря ролям в сериалах «Кухня» и «Монах и бес». Об этом сообщил «Постньюс».
Указывается, что школа требует взыскать с артиста 750 тысяч рублей.
Спор между сторонами возник из-за коммерческих обязательств по договору. Тарасов участвовал в рекламных и имиджевых роликах компании в качестве амбассадора.
