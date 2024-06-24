Суд изъял у Ходорковского и Лебедева 1,4 миллиарда рублей в доход России

Фото: РИА «Новости»

Мещанский суд Москвы изъял 1,4 миллиарда рублей у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка «Менатеп» Платона Лебедева. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры об обращении в доход России денежных средств на счетах ПАО «НБ „Траст“». Заседание суда прошло без представителей ответчиков.

Юристы банка «Траст» и Федеральной службы судебных приставов не возражали против удовлетворения иска.

Ранее в России начались судебные разбирательства для обращения имущества Ходорковского* в пользу государства. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что это будет непростой процесс.

* Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.

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