Юрист Соловьев заявил, что изъятие недвижимости Ходорковского в Лондоне будет длинным и сложным процессом

В России начались судебные разбирательства, направленные на то, чтобы обратить имущество экс-олигарха Михаила Ходорковского* в пользу государства. Об том, как это будет происходить, рассказал RT заслуженный юрист России, в прошлом сотрудник МВД Иван Соловьев.

Он объяснил, что изъять имущество Ходорковского в Лондоне, которое оценивается в 14 миллионов рублей, будет непросто. Хотя для этого есть законные основания, потребуется много времени и привлечение иностранных юристов.

«Но делать это придется в иностранном суде, привлекая иностранных юристов. Процесс недешевый и небыстрый», — отметил Соловев.

Он добавил, что также есть риск, что виновные начнутся избавляться от принадлежащего им, если поймут, что опасность близки. Они смогут переписать недвижимость на близких или продать ее.

* Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.