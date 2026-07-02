Суд ЕС вынес решение, которое разрешает уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT
Суд Европейского союза вынес решение, которое впервые разрешает уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов телеканала RT. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции.
В Германии были возбуждены уголовные дела против трех человек. По версии местного обвинения, они управляли интернет-сайтом, на котором размещали контент российского телеканала. За распространение контента RT им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее санкции Евросоюза официально запрещали трансляцию RT только зарегистрированным медиапровайдерам и операторам платформ, которые контролируют доступ к контенту на территории ЕС. Однако новое судебное решение существенно расширяет зону ответственности. Теперь понятие «оператор» по умолчанию применяется к любому физическому лицу, которое администрирует веб-сайт или онлайн-ресурс, где публикуются материалы канала. Это означает, что обычные пользователи, ведущие сайты или блоги, могут быть привлечены к уголовной ответственности наравне с юридическими лицами.