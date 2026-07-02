Суд ЕС вынес решение, которое разрешает уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT

В Германии были возбуждены уголовные дела против трех человек. По версии местного обвинения, они управляли интернет-сайтом, на котором размещали контент российского телеканала. За распространение контента RT им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее санкции Евросоюза официально запрещали трансляцию RT только зарегистрированным медиапровайдерам и операторам платформ, которые контролируют доступ к контенту на территории ЕС. Однако новое судебное решение существенно расширяет зону ответственности. Теперь понятие «оператор» по умолчанию применяется к любому физическому лицу, которое администрирует веб-сайт или онлайн-ресурс, где публикуются материалы канала. Это означает, что обычные пользователи, ведущие сайты или блоги, могут быть привлечены к уголовной ответственности наравне с юридическими лицами.