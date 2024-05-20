Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей | 360°

Общество 20 мая 2024, 04:23 Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей Победителем «Новой Фабрики звезд» стала Мария Гордеева РИА «Новости»

Читать 360 в

На ТНТ завершился первый сезон музыкального конкурса «Новая Фабрика звезд». Победителем проекта стала Мария Гордеева.

Ее выбрали из семи финалистов. Фабриканты в последний раз вышли на сцену 19 мая, они выступили в отчетном концерте. Конкурсанты представили сольный номер и дуэт со знаменитыми исполнителями. В шоу выступили Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Алсу, Валерия, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Реклама

Победителем стала Мария Гордеева. Она получила статус лучшего фабриканта и денежный приз в размере трех миллионов рублей от телеканала.

В последнем выпуске программы из-за конкурсантов поссорились Сергей Шнуров и Дима Билан.