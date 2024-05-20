Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей | 360°

20 мая 2024, 04:23
Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей
Победителем «Новой Фабрики звезд» стала Мария Гордеева
На ТНТ завершился первый сезон музыкального конкурса «Новая Фабрика звезд». Победителем проекта стала Мария Гордеева.
Ее выбрали из семи финалистов. Фабриканты в последний раз вышли на сцену 19 мая, они выступили в отчетном концерте. Конкурсанты представили сольный номер и дуэт со знаменитыми исполнителями. В шоу выступили Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Алсу, Валерия, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.
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Победителем стала Мария Гордеева. Она получила статус лучшего фабриканта и денежный приз в размере трех миллионов рублей от телеканала.
В последнем выпуске программы из-за конкурсантов поссорились Сергей Шнуров и Дима Билан.
Филипп Киркоров
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Сергей Лазарев
Сергей Шнуров
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