Студия Rockstar Games перенесла выход игры GTA 6 на май 2026 года

Новая серия игры Grand Theft Auto (GTA VI) выйдет в свет 26 мая 2026 года. Такое объявление выпустила студия Rockstar Games , сильно расстроив поклонников гонок, которые ожидали появления новинки осенью этого года.

В своем заявлении студия извинилась перед фанатами, что не оправдала их надежд на скорый выход игры.

«Интерес и волнение, окружающие новую Grand Theft Auto, стали поистине ошеломляющими для всей нашей команды. Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — говорится в тексте заявления.

Авторы подчеркнули, что каждой новой серии старались превзойти ожидания игроков и GTA VI исключением из этого правила не стала. Поклонников гонок призвали набраться терпения, чтобы получить продукт самого высокого качества.

Пятая часть серии игр GTA вышла в 2013 году и вошла в тройку самых популярных гонок в истории. Трейлер шестой части студия показала в декабре 2023 года. Из него следовала, что главным персонажем за всю историю игры впервые стала женщина.

В октябре прошлого года игры серий GTA и Counter-Strike запретили запускать в компьютерных клубах Таджикистана. В пресс-службе МВД республики напомнили, что в стране действует закон, запрещающий публичное распространение игр со сценами насилия.