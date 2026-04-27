Минобороны: 96% опрошенных студентов довольны условиями службы в войсках БПС
Большинство студентов, подписавших контракт с Минобороны РФ и служащих в войсках беспилотных систем, довольны условиями. В частности, 96% опрошенных отметили, что их ожидания оправдались. Об этом сообщил замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Виктор Горемыкин.
В Минобороны состоялось совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и школ. Обсуждались принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем.
«Девяносто три процента опрошенных уверены в соблюдении Министерством обороны условий контракта, 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям», — процитировала пресс-служба Минобороны слова Горемыкина.
Начальник ГВПУ подчеркнул важность продолжения прямого общения между ведомствами, вузами и другими подведомственными структурами.
