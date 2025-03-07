Студенты МГУ отравились в университетской столовой

Роспотребнадзор начал проверку после отравления шести студентов в МГУ

Несколько случаев заболевания кишечной инфекцией произошли в МГУ. В больницы попали шесть студентов, которые питались в университетской столовой. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Ведомство проводит проверку в столовой и общежитии МГУ.

«Проводится анализ имеющихся данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований», — отметили в ведомстве.

Специалисты опечатают столовую и осмотрят студентов, которые живут в общежитии.

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду в поселке Заветы Ильича под Хабаровском. Контактно-бытовым путем заразились 12 воспитанников. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что причиной вспышки стал больной ребенок, которого вовремя не изолировали.

Ведомство проводит эпидемиологическое расследование, группу детского сада временно закрыли.