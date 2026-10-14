Студенты из 12 регионов создали ИИ-проекты для транспорта Петербурга

В Санкт-Петербурге завершилась программа по внедрению искусственного интеллекта на транспорте. Ее участниками стали 50 студентов из 12 регионов России, сообщил Petrograd со ссылкой на городской комитет по транспорту.

За неделю учащиеся подготовили цифровые решения для прогнозирования пассажиропотока, видеоаналитики и улучшения логистики. Проект организовали совместно с университетом «Сириус» и городскими транспортными предприятиями.

Студентам продемонстрировали работу автоматизированного трамвая «Горэлектротранса», а также технологии беспилотных поездов на станциях метро «Приморская» и «Путиловская».

Авторам лучших решений предложили стажировку в «Горэлектротрансе» и компании «Видеофор». Замглавы комитета по транспорту Анатолий Коннов подчеркнул, что такая работа знакомит молодежь с практическими задачами отрасли.