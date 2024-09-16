Студенты Губернского колледжа отправили гуманитарный груз для учащихся Донбасса

Активисты Губернского колледжа помогли подготовить гуманитарный груз для студентов образовательных учреждений ЛНР и ДНР. Для них упаковали более 100 учебников и 10 килограммов спортивного инвентаря, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

Работы провели в рамках программы «Свободные горизонты». Гуманитарный груз отправят в подшефные Губернскому колледжу заведения. Пока что все доставили на склад в Балашихе — оттуда его повезут в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж. В прошлом году студенты колледжа уже отправляли помощь в Донбасс. По словам замдиректора по воспитательной работе Екатерины Кузнецовой, Губернский колледж систематически оказывает помощь. Ранее он отправлял мебель, учебные пособия и оборудование.

«Ребята всегда с большой радостью отзываются на призывы о помощи, никто не остается в стороне», — рассказала Кузнецова.

В новых регионах к 1 сентября восстановили 151 образовательное учреждение. Работы выполнили при поддержке стройкомплекса России и субъектов-шефов.