Студентку в Еврейской автономной области осудили за экстремистские призывы | 360°

Общество 14 мая 2024, 08:54 Студентку в Еврейской автономной области осудили за экстремистские призывы Суд в ЕАО приговорил студентку к условному сроку за экстремизм Zamir Usmanov/Global Look Press / Global Look Press

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В Еврейской автономной области суд назначил наказание студентке в виде 1,5 года условного заключения. Девушку обвинили в экстремизме, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе управления ФСБ России по региону уточнили журналистам, что студентка опубликовала в одном из мессенджеров пост с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Она также обещала расправиться со своими одногруппниками из-за неприязни к ним.

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В Биробиджанском районном суде девушку признали виновной по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ей дали полтора года колонии с испытательным сроком в два года.

Ранее общественники обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Госдуму с просьбой проверить музыканта Андрея Макаревича* на экстремизм. Поводом для этого послужили высказывания артиста в поддержку официального Киева в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

* Признан иностранным агентом на территории России.